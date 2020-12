Inter-Shakhtar Donetsk: la scelta di Conte su Vidal e Barella

Antonio Conte Inter

Inter-Shakhtar Donetsk di domani: in corso la conferenza di Antonio Conte (leggi qui). Il tecnico annuncia l’indisponibilità di Vidal e non si sbilancia su Barella

STUAZIONE DIFFICILE – Conte ammette l’emergenza a centrocampo, ma non si sbilancia sulla presenza di Vidal e Barella: «La situazione sicuramente a centrocampo non è delle migliori, quindi faremo delle valutazioni e cercherò di fare le scelte migliori per l’Inter, domani le vedrete».

VIDAL INDISPONIBILE – Conte non si sbilancia su Barella, ma annuncia l’assenza di Vidal: «Arturo non è disponibile per la partita di domani, rischiarlo significherebbe allungare i tempi di infortuni e in quella zona non ce lo possiamo permettere. Non è disponibile, Arturo è un calciatore di esperienza, ha giocato tantissime partite in Champions. Sarà molto dispiaciuto, ma contro il Borussia abbiamo vinto senza Arturo e giocheremo con la consapevolezza di avere una grande squadra, sopperendo alle assenze, senza alibi, usando le assenze per essere ancora più forti e uniti: sarà ancora più bello»