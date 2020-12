Inter-Shakhtar Donetsk ennesima prova di maturità. Esame da non fallire

Antonio Conte Inter

L’Inter, dopo la vittoria arrivata contro il Borussia Monchengladbach, ha rilanciato le speranze di un passaggio del turno in Champions League. Adesso, per evitare l’ennesima eliminazione ai gironi, è decisiva la sfida di mercoledì contro lo Shakhtar Donetsk

ESAME – L’Inter, in Champions League, ha rialzato. La sfida contro Borussia Monchengladbach, è stata affrontata con il gusto atteggiamento. La squadra di Conte, come mai aveva fatto in questa campagna europea, si è subito imposta ed ha giocato per 90′ minuti ad alti ritmi, portando a casa il risultato. Adesso altra sfida decisiva: mercoledì, a San Siro, arriva lo Shakhtar Donetsk. La sfida con gli ucraini è da vincere: è l’ennesima prova di maturità per la squadra di Conte.

CRESCITA – Inter-Shakhtar Donetsk è lo spartiacque della stagione nerazzurra. Una vittoria potrebbe regalare un passaggio del turno che, fino a qualche settimana fa, sembrava mera utopia. I nerazzurri, nelle ultime settimane, hanno dimostrato di essere in palla. La squadra di Conte è in crescita e lo certificano le quattro vittorie consecutive tra campionato e Champions League. Ma non solo le vittorie certificano il momento di forma: le prestazioni dei nerazzurri sono sempre state convincenti e, al netto di qualche sbavatura difensiva, l’Inter sembra tornata ai livelli mostrati nella scorsa stagione.