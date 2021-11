Inter-Shakhtar Donetsk, Bastoni e Barella da valutare. Dzeko c’è – CdS

Domani Inter-Shakhtar Donetsk, Simone Inzaghi farà delle valutazioni in merito alle condizione di qualche giocatore, uscito malconcio dopo la sfida contro il Napoli. In particolare Bastoni e Barella, che potrebbero riposare proprio contro gli ucraini. Le ultime riguardo le condizioni dei nerazzurri secondo il Corriere dello Sport.

DA VALUTARE – Inzaghi dovrà valutare qualche giocatore in vista di Inter-Shakhtar Donetsk in programma domani. Fortunatamente, per nessuno degli acciaccati c’è stato bisogno di controlli o di accertamenti. Nemmeno per Correa, che aveva accusato qualche fastidio al polpaccio. Oggi ci saranno valutazioni per quanto riguarda Bastoni, che ha chiuso con una spalla ammaccata, e su Barella, uscito affaticato dalla sfida. Domani contro lo Shakhtar l’unica novità però potrebbe essere il solo Dzeko, uscito con 7 punti di sutura in testa. Inzaghi non vorrebbe privarsi di Calhanoglu e Perisic, visto l’ottimo momento. Dimarco potrebbe entrare in gioco pure in alternativa a Bastoni.

Fonte: Corriere dello Sport – P.Gua.