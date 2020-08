Inter, sfuma la prima fascia in Champions League. Ma evitata l’ultima

L’Inter ha maledettamente perso la finale di Europa League col Siviglia, e fra le tante note negative di ieri sera c’è che non farà parte della prima fascia nel sorteggio della fase a gironi di Champions League 2020-2021. Se non altro il percorso fatto in questo mese di agosto dà la minima consolazione che evita l’ultima.

LISTA D’ACCESSO – L’Inter sarà in terza fascia nel sorteggio della fase a gironi di Champions League 2020-2021, e grazie a quanto fatto in questa Europa League. Resta il rammarico, enorme, per la finale persa ieri col Siviglia, ma il percorso concluso tristemente a Colonia non sarà buttato. Prima della partita col Getafe, infatti, i nerazzurri erano a rischio quarta fascia, ma le tre vittorie e gli altrettanti passaggi del turno hanno migliorato la situazione. Venticinque i punti conquistati dall’Inter in queste coppe europee, meglio hanno fatto solo le due finaliste di Champions League, Bayern Monaco e PSG, il RB Lipsia e purtroppo proprio il Siviglia. Quarantaquattro, invece, i punti per la lista d’accesso 2020-2021: danno la certezza della terza fascia, a prescindere da come andranno le qualificazioni. Già sicura la prima, quasi anche la seconda con un solo possibile cambio: l’Ajax subentrerebbe in caso di mancata qualificazione del Benfica che entra al terzo turno. Di seguito le prime due fasce, sorteggio l’1 ottobre ad Atene.

CHAMPIONS LEAGUE – FASCE SORTEGGIO 2020-2021

PRIMA FASCIA

Real Madrid – Spagna

Bayern Monaco – Germania

Juventus – Italia

PSG – Francia

Siviglia – Spagna

Liverpool – Inghilterra

Porto – Portogallo

Zenit – Russia

SECONDA FASCIA

Barcellona – Spagna

Atlético Madrid – Spagna

Manchester City – Inghilterra

Manchester United – Inghilterra

Shakhtar Donetsk – Ucraina

Borussia Dortmund – Germania

Chelsea – Inghilterra

Benfica – Portogallo *

* da confermare in caso di qualificazione

Per le altre italiane in Champions League sicure della terza fascia Inter e Lazio, l’Atalanta può salire dalla quarta alla terza in base alle qualificazioni.