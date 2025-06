Inter, sfondo americano! A breve arriva la dirigenza

L’Inter nella mattinata di mercoledì è volata verso gli Stati Uniti d’America per il Mondiale per Club. Marotta e Ausilio invece, rimasti a Milano, arriveranno nei prossimi giorni.

OLTREOCEANO – L’Inter, a partire da mercoledì sera, è ufficialmente sbarcata negli gli Stati Uniti, dove prenderà parte alla prima storica edizione del nuovo Mondiale per Club targato FIFA. Il gruppo squadra è decollato nella giornata di mercoledì, diretto verso la California, sede della preparazione dei nerazzurri nei giorni che precederanno l’esordio nella competizione. Cristian Chivu, da poco insediatosi come nuovo allenatore, guiderà la squadra in questa fase di ambientamento e rifinitura, prima del debutto previsto per la prossima settimana al Rose Bowl Stadium di Los Angeles dove i nerazzurri giocheranno la prima partita dei gironi.

Inter, non solo USA. Il lavoro in Italia è tanto

ITALIA – Nel frattempo, la dirigenza è rimasta al lavoro in Italia. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio non sono partiti con la squadra: i due dirigenti stanno infatti definendo alcune operazioni di mercato, tra uscite e potenziali colpi in entrata. La loro partenza per gli Stati Uniti è prevista per venerdì, quando raggiungeranno la squadra al completo. Per l’Inter si apre una nuova avventura internazionale, carica di aspettative. L’obiettivo è essere protagonisti, anche in una competizione inedita, e aprire ufficialmente il nuovo ciclo con un segnale forte. Chivu intanto, resta in contatto giornaliero con viale della Liberazione per capire quali saranno i prossimi colpi di mercato.