Inter, sfide contro Torino e Real Madrid fondamentali. Ripartire al meglio

L’Inter, dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, riparte con due sfide delicate e fondamentali per i nerazzurri: domenica alle 15:00 c’è il Torino. Mercoledì, invece, il Real Madrid sarà ospite a San Siro. Due sfide da non fallire per ripartire al meglio c

CAMMINO – L’Inter ha iniziato il cammino in Serie A ed in Champions League con le marce basse. In campionato sono state troppe le occasioni perse dalla squadra di Conte, apparsa fragile in difesa ed incapace di conservare vantaggi costruiti con grande fatica. Basti pensare alle partite disputate contro la Lazio e l’Atalanta, due dirette concorrenti per il vertice della classifica. In Champions League, se possibile, è andata anche peggio: contro Borussia Monchengladbach e Shakhtar Donetsk, infatti, sono arrivati due pareggi amari che hanno complicato il cammino nella competizione europea. Nell’ultima sfida, inoltre, è arrivata la sconfitta contro il Real Madrid, prossimo avversario dei nerazzurri. Se, contro la squadra tedesca, la prestazione della squadra di Conte è stata insufficiente, nella sfida contro lo Shakhtar, impedire la conquista dei tre punti ci si è messa, soprattutto, la sfortuna. Contro la squadra di Zidane i troppi errori difensivi hanno condannato i nerazzurri che erano stati bravi a recuperare il doppio svantaggio. Adesso, dopo la sosta per le nazionali, è tempo di ripartire al meglio

DECISIVE – L’Inter è attesa alle due sfide delicate: domenica, a San Siro, arriva il Torino di Giampaolo. La squadra granata vive un momento di relativa forma, dopo una partenza in campionato disastrosa. Avversario da non sottovalutare ma certamente ampiamente alla portata degli uomini di Conte. Mercoledì, invece, c’è la sfida da dentro o fuori contro il Real Madrid. Per evitare l’ennesima, spiacevole, eliminazione europea prematura, servirà la migliore Inter della stagione.