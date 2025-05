Inter all’assalto del PSG ‘italiano’: amici ed ex compagni in una notte epica – CdS

L’Inter in finale di Champions League sfiderà il PSG. La squadra parigina è praticamente tutta made in Italy, visto che almeno cinque titolari su 11, più l’allenatore, hanno vissuto e partecipato al campionato di Serie A.

MADE IN SERIE A – “Perfetti conosciuti” titola stamani il Corriere dello Sport per presentare l’attesa finale di Champions League tra PSG e Inter, in programma il prossimo 31 maggio all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. E in effetti, la squadra di Simone Inzaghi, che dopo due due anni ritorna a giocare nuovamente una finale di Champions, si troverà di fronte una squadra piena zeppa di ex Serie A: da Gigio Donnarumma ad Achraf Hakimi, passando per Fabian Ruiz, Khvicha Kvaratskhelia e Marquinhos. A questi cinque giocatori, bisogna aggiungere pure l’allenatore Luis Enrique, che ha iniziato la sua carriera da allenatore alla Roma dopo gli anni nel Barcellona B.

PSG-Inter, la vera prima volta non si scorda mai e quanti amici in campo!

AMICI ED EX COMPAGNI – Quella tra PSG e Inter, ricorda sempre il Corriere, sarà la prima sfida ufficiale tra le due squadre. Nelle altre volte si erano sfidate in amichevole. E nella notte più importante tanti amici ed ex compagni si daranno battaglia con l’obiettivo di alzare il trofeo più importante. In primis, c’è Donnarumma che sfida il blocco italiano degli interisti: con Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Francesco Acerbi ci ha vinto un Europeo. Ma è anche molto legato a Federico Dimarco. Poi ovviamente, c’è tutto l’amore che lega Hakimi ai colori dell’Inter, visto lo scudetto vinto da protagonista nella stagione 2020-21. In questa sfida non potrà esserci, un altro ex nerazzurro campione d’Italia ed ex capitano come Milan Skriniar. Lo slovacco, andato via a zero da Milano nel 2023, ha avuto un bruttissimo impatto a Parigi. Tant’è che a gennaio di quest’anno la società francese lo ha ceduto in prestito al Fenerbahce di José Mourinho fino a fine stagione.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia