Inter, la settimana delle due verità (e mezzo): fissata una deadline – Sky

Questa è la settimana che porterà l’Inter all’inizio del proprio raduno precampionato, ossia sabato 26 luglio. Ed entro quella data, il club nerazzurro vorrebbe risolvere alcune questioni.

DEADLINE – Inizia la settimana della verità in casa Inter. Sabato 26, la squadra ricomincerà ufficialmente la stagione 2025-26 con il primo giorno di raduno ad Appiano Gentile. Poi lunedì 25 agosto l’esordio contro il Torino in campionato. Entro il 26 il club nerazzurro vorrà risolvere alcune questioni: due in particolare, quella riguardante Hakan Calhanoglu e quella con protagonista Ademola Lookman. In realtà ce ne sarebbe una terza, ma tale questione verrà risolta ufficialmente alle 23.59 del 31 luglio, ossia quando scadrà la clausola rescissoria da 25 milioni di euro valida solo per l’estero che pende sulla testa di Denzel Dumfries. Com’è la situazione secondo Sky Sport?

L’Inter e le verità su Calhanoglu, Lookman e Dumfries

CALHANOGLU – Entro questa settimana, difatti, l’Inter vorrà avere risposte certe e definitive sul fronte Calhanoglu. Il Fenerbahce, come raccontato dalla redazione di Inter-News.it, fa sul serio ed è previsto un summit online proprio con la dirigenza nerazzurra. Tra domani e mercoledì, il turco è atteso in Italia per ulteriori controlli sul polpaccio lesionato.

LOOKMAN – Quanto a Lookman, Inter e Atalanta si trovano in una situazione di stallo. Il giocatore spinge per vestire il nerazzurro di Milano, ma la Dea continua a chiedere 50 milioni di euro. Situazione in divenire e Viale della Liberazione ha già fatto sapere di non volerla tirare troppo per le lunghe (vedi articolo).

DUMFRIES – Infine, occhio sempre a Dumfries. Sull’olandese pende una clausola rescissoria da 25 milioni di euro valida solo per l’estero. Oltre al Barcellona, ci sono pure due club dalla Premier League (leggi articolo). Si saprà tutto all’ultimo giorno del mese.