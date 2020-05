Inter, settimana decisiva per Lautaro Martinez al Barcellona. I dettagli – MD

Mundo Deportivo affonda e rilancia: il Barcellona prepara l’offensiva per portarsi a casa Lautaro Martinez e Miralem Pjanic. Blaugrana a lavoro per trovare un accordo con Inter e Juventus. I dettagli

OFFENSIVA – La settimana che inizia oggi sarà molto importante per la trattativa Lautaro Martinez–Barcelona. Ne è convinto Mundo Deportivo, quotidiano catalano, che ci mette dentro anche Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, dato ad un passo dal club blaugrana. Il Barcellona non ha fissato una deadline per le due operazioni, ma si lavora per trovare un accordo con Inter e Juventus entro fine mese. Per far ciò, gli uomini mercato stanno preparando l’affondo decisivo per incanalare i due colpi. A breve previsti contatti sia con l’Inter che con la Juventus, ma anche con i giocatori per modellare i loro contratti.

INVESTIMENTO – Il Barcellona è uscito allo scoperto da tempo e vuole sfruttare la volontà di Lautaro Martinez e Pjanic di vestirsi di blaugrana. Come spiega Mundo Deportivo, il club blaugrana si è mostrato piuttosto ottimista per la buona riuscita delle due operazioni. Nel caso di Lautaro, c’è volontà di blindarlo con un contratto da sei stagioni, in formula diretta oppure con un contratto da cinque anni più opzione di rinnovo. Naturalmente, data la sua giovane età, c’è la certezza che questo contratto dovrà essere ritoccato e ampliato, se tutto va bene, tra la terza e la quarta stagione.

ACCORDO CERCASI – L’ostacolo più grande per le due operazioni è certamente l’accordo con Inter e Juventus. I nerazzurri chiedono molti soldi (80/90 milioni più qualche contropartita oppure l’intera clausola da 111 milioni di euro). Il Barcellona non vuole pagare così tanto e mette sul piatto, dopo la scrematura degli ultimi giorni, i nomi di Rafinha, Ivan Rakitic, Samuel Umtiti e Arturo Vidal: l’Inter potrebbe farci un pensierino. La Juventus, invece, potrebbe virare su Nelson Semedo, poiché Arthur non è più tanto sicuro di voler cambiare aria.

Fonte: MundoDeportivo.com – Cristina Cubero e Fernando Polo