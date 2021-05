Inter, settimana decisiva per il prestito e incontro Zhang-Conte – CDS

Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport” oggi in edicola, questa sarà una settimana decisiva per l’Inter tra il prestito della holding lussemburghese e l’incontro tra Steven Zhang e Antonio Conte.

SETTIMANA DECISIVA – Inter, settimana decisiva per il club. Già domani, come riportato dal “Corriere dello Sport” a firma di Pietro Guadagno, i nerazzurri avranno un’idea più chiara in merito alle urgenze di cassa, visto che la Serie A porterà in consiglio Federale la richiesta di una serie di slittamente per i pagamenti e le mensilità. Il prestito di circa 250-270 milioni è ormai in dirittura d’arrivo da parte della holding lussemburghese, Great Horizon. Inoltre ci si avvicinerà anche al famoso incontro tra il presidente Steven Zhang e Antonio Conte, per capire i presupposti per continuare l’avventura insieme o interrompere del tutto. Possibile che l’incontro però verrà fatto dopo la partita con l’Udinese, quindi dopo i festeggiamenti dello scudetto.

FUTURO – Per illustrare i piani del club al tecnico nerazzurro però, Zhang attende di trovare l’accordo con uno tra Bain Capital e Oaktree, ma a seconda di chi la spunterà, gli scenari potrebbero cambiare. Oaktree, per esempio, punterà ad un’operazione più complessa che non si limiterà al solo prestito ma con la possibilità di rilevare anche la quota di minoranza, cioè del 31% attualmente in mano a Lion Rock.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno