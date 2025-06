Inter, settimana decisiva! Giugno il mese più complicato

L’Inter pensa anche alla prossima stagione. La nuova stagione che inizierà tra circa dieci giorni con la partenza dell’Inter negli Stati Uniti. E servirà anche chiudere l’allenatore.

FUTURO – Archiviata la dolorosa stagione e l’addio odierno di Simone Inzaghi, in casa Inter si inizia a pensare alla prossima stagione che – rispetto alle altre squadre – inizierà già a metà giugno. L’Inter, insieme alla Juventus, inizieranno con largo anticipo a causa della trasferta negli Stati Uniti d’America per il Mondiale per Club. I nerazzurri oltre alla trasferta, dovranno pensare a chiudere in largo anticipo anche la questione allenatore. E Marotta non può permettersi errori. Dopo quattro anni di Inzaghi, con una squadra tornata alla ribalta europea, l’attesa e gli obiettivi restano alti e allo stesso tempo anche il nuovo allenatore dovrà avere questa mentalità.

Inter, ecco perché serve chiudere prima per l’allenatore

SITUAZIONE – Nelle ultime ore si era anche parlato – si legge su Sky Sport – di un’eventuale traghettatore come Stefano Vecchi al Mondiale per Club per poi chiudere l’allenatore con più calma. Un percorso questo che rischia di non beneficiare all’Inter. Il Mondiale per club servirà al nuovo allenatore per iniziare a prendere confidenza con il gruppo, a prescindere poi dal risultato finale. Saranno giorni caldi in viale della Liberazione, con il nome di Cesc Fabregas in cima alla lista dei dirigenti nerazzurri.