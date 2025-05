Inter, ora serve la magia! Un rientro sicuro – TS

Simone Inzaghi è pronto a scendere in campo: si deve sognare in grande. Quattro anni di crescita per l’Inter sotto la guida del tecnico piacentino, fa notare Tuttosport.

LOTTA – Novanta minuti per un pezzetto di storia. Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, soltanto Helenio Herrera è riuscito a portare l’Inter almeno due volte in finale di Coppa Campioni/Champions League. Un dato netto, che dimostra come con il successore di Antonio Conte l’Inter sia solo cresciuta. In quattro anni Inzaghi è riuscito a portare l’Inter dal diciassettesimo posto nel ranking al primo di adesso. Inzaghi, tra l’altro, è uno abituato a mangiare in trattoria, non certo in ristoranti stellati – per citare un’altra metafora cara a Conte – dato che quello dell’Inter è il 14° fatturato in Europa ed era il settimo tra le otto qualificate ai quarti di finale.

Inter, nel sogno c’è anche Lautaro Martinez

SOGNO – Nonostante la Coppa Italia sia sfumata ad un passo e con un campionato in bilico, all’Inter resta il piatto più prelibato. Per arrivare in finale però, servirà battere il miglior Barcellona. Qui potrebbe arrivare la notte della rivincita dopo la finale persa a Istanbul contro il Manchester City. Ci credono tutti, dai tifosi pronti a invadere San Siro fino a papà Giancarlo che sogna una notte europea con Simone dopo la promozione di Pippo con il Pisa in Serie A. I nerazzurri potranno contare su Lautaro Martinez, che ha superato di slancio il provino della vigilia, cosa che non ha fatto Benjamin Pavard.

