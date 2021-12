Inter, serve il rinnovo di Brozovic. Ma poi servirà anche un suo vice

L’Inter al momento in vacanza ma il lavoro, per Marotta e Ausilio, non si ferma mai. Se è vero che il mercato invernale apre il 3 gennaio, i nerazzurri devono pensare a blindare i propri calciatori. Il rinnovo di Marcelo Brozovic ancora non arriva ma oltre a questo servirà anche un’altra cosa.

RINNOVO – Partiamo da qui. All’Inter Brozovic serve eccome. Il numero 77 croato è diventato il leader del centrocampo nerazzurro col passare degli anni e degli allenatori e ora è divenuto imprescindibile. Ciò che serve però è il rinnovo del contratto. Il legame con l’Inter si spezzerà a giugno 2022 con l’Inter che da mesi sta cercando di trattare con l’entourage del giocatore (vedi articolo). L’accordo sembra essere vicino con entrambi le parti che vogliono chiudere ma ancora balla qualche milione di euro tra domanda e offerta. Ciò che però molti sottovalutano è che se è vero che Brozovic è imprescindibile, all’Inter manca un suo vice. Qualcuno che, in caso di necessità, prenda il suo posto. In rosa i nerazzurri hanno tanti centrocampisti ma non un mediano oltre ad Epic Brozo. In quel ruolo sono stati messi un po’ tutti: Sensi, Barella, Vidal. Ma nessuno ha le caratteristiche del croato. L’Inter, non tanto a gennaio quanto a giugno, in caso di fumata bianca sul rinnovo, dovrebbe cercare anche un altro mediano.