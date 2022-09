Inter senza un leader: la società chiede altri atteggiamenti e ne critica due – CdS

L’Inter è protagonista di un inizio di stagione da incubo e non c’è solo il comunque giustamente criticato Inzaghi (vedi articolo) fra gli imputati. Anche i giocatori hanno le loro colpe e il Corriere dello Sport segnala le richieste fatte alla squadra. Con due fra i più criticati.

POCA PERSONALITÀ – L’Inter non ha un vero e proprio leader e questo si vede nei momenti difficili. Dal capitano Samir Handanovic a gli altri esponenti “di spicco” dello spogliatoio, manca una figura come era Javier Zanetti in precedenza (o Esteban Cambiasso, per citare chi la fascia nemmeno l’ha avuta). Col risultato che, alle prime difficoltà, la squadra finisce liquefatta. Il Corriere dello Sport segnala di più: nel confronto fra squadra e dirigenza, dopo il Bayern Monaco, si è notato come alcuni giocatori si siano forse montati la testa per i trofei vinti nell’ultimo anno e mezzo e le convocazioni in nazionale. La società chiede un rendimento diverso e un atteggiamento differente, soprattutto da due giocatori in particolare: Nicolò Barella e Alessandro Bastoni. Da parte loro visto un eccesso di nervosismo e polemiche, come evidenziato dal difensore ieri quando è uscito al 31′ di Udinese-Inter reagendo male (vedi articolo).

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti