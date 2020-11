Inter, Sensi è rientrato in gruppo! Conte inizia il countdown: le ultime – Sky

Condividi questo articolo

L’Inter mercoledì sfiderà il Real Madrid a San Siro, match valido per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Matteo Barzaghi – intervenuto nel corso della diretta di “Sky Sport 24” – annuncia il rientro in gruppo di Sensi

IN GRUPPO – L’Inter ha già iniziato a lavorare in vista della sfida di Champions League con il Real Madrid. Antonio Conte ritrova Stefano Sensi: «La squadra si è allenata davanti ai dirigenti ma la vera notizia è che Sensi ha cominciato a lavorare in gruppo. Raccontavamo la scorsa settimana che era praticamente guarito, oggi ha lavorato in gruppo e dunque ha inizio il countdown per rivederlo convocato. Questo non vuol dire che sarà in campo dal 1′ contro il Real Madrid».