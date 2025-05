Inter, sei epica! La finale all’ultimo respiro – TS

Tutto fatto: l’Inter andrà a giocarsi la seconda semifinale di Champions League in tre anni. Battuto un Barcellona che non si è ami scomposto, scrive Tuttosport.

FILO DIRETTO – Da Istanbul a Monaco di Baviera: l’Inter, come scritto da Tuttosport, ha riannodato il filo in una notte leggendaria per il calcio italiano. Dopo la vittoria contro il Barcellona, l’Inter oggi resta in attesa di sapere se all’Allianz Arena troverà il Psg o l’Arsenal. Sarà la settima volta nella sua storia, con Simone Inzaghi unico allenatore capace di concedere il bis, sulla scia di quanto fatto da Helenio Herrera che di finali ne giocò addirittura tre, vincendone due. A fare da cornice alla vittoria di ieri, la pioggia scrosciante che ricordava tanto gli idranti del Camp Nou nel 2010.

Inter, capolavoro nel primo tempo! Frattesi da apoteosi

LAVORO – Nessuno si sarebbe aspettato un remake del 3-3 al Montjuic, e invece a San Siro si è celebrata una partita di una bellezza stordente. Si è vista un’Inter che dopo un primo tempo capolavoro, aveva ceduto il passo agli ospiti subendo la rimonta del 2-3 risolta solo in extremis da Francesco Acerbi. Nonostante il doppio vantaggio, il Barcellona è stato capace di non scomporsi e sfiorare il colpaccio. Ma a fare da magia sono stati Lautaro Martinez e Dumfries che hanno aperto, come al solito le marcature. A tenere a galla un’Inter ormai boccheggiante i due miracoli di Sommer su Eric Garcia e Lamine Yamal e pure un po’ di sana buona sorte sul palo colpito sempre dall’imprendibile folletto del Barça. Nei tempi supplementari poi, è arrivato l’epilogo finale andando a segnare con Frattesi il gol dell’apoteosi grazie a un’azione caparbiamente condotta da Thuram e rifinita da Taremi..

Tuttosport – Stefano Pasquino