Inter, la seconda squadra si fa da sola! La lista dei 20 (possibili) Under-23

L’Inter ha deciso di puntare sulla creazione di una squadra Under-23. Questo progetto ambizioso, che sarà supportato dal fondo Oaktree, rappresenta un passo cruciale per rafforzare la filiera giovanile nerazzurra, ridurre il gap con le altre rivali (come Atalanta, Juventus e Milan) e garantire uno sviluppo più fluido dei giovani talenti verso la prima squadra. Ecco la lista dei venti possibili giocatori già di proprietà del club nerazzurro.

DIREZIONE – L’Inter lavora per creare la seconda squadra Under-23 da iscrivere al campionato di Serie C, si spera già dalla prossima stagione. La supervisione del progetto è stata affidata a Dario Baccin, vice direttore sportivo dell’Inter, che avrà il compito di garantire che il modello tattico della squadra ricalchi quello della formazione guidata da Simone Inzaghi. L’obiettivo è chiaro: preparare i giovani talenti al 3-5-2, il modulo base della prima squadra, per facilitare eventuali transizioni nei ranghi superiori. Uno degli aspetti fondamentali sarà la scelta del tecnico. Il nome principale sul tavolo è quello di Cristian Chivu, ex allenatore della Primavera che ha già dato la sua disponibilità.

STRUTTURE – Per quanto riguarda gli impianti, l’Inter sembra intenzionata a utilizzare il centro sportivo di “Interello” per gli allenamenti, mentre le partite casalinghe potrebbero disputarsi al “Varesina Stadium” di Venegono Superiore. Questo impianto moderno, con una tribuna coperta da 600 posti, garantirebbe una buona cornice di pubblico per le partite della squadra.

L’Inter accelera sul progetto della squadra Under-23: la lista dei giocatori (ad oggi)

LA LISTA – Questo progetto non solo rappresenta un’opportunità strategica per il club, ma potrebbe anche rilanciare il calcio giovanile italiano, favorendo l’emersione di nuovi talenti pronti a fare il salto nel calcio professionistico. Ecco la lista dei venti possibili giocatori già pronti per la seconda squadra Under-23 di proprietà dell’Inter (anche in prestito)

1 – Alessandro Calligaris (portiere, Inter Primavera), 19 anni;

2 – Alessandro Fontanarosa (difensore centrale, in prestito alla Reggiana), 21;

3 – Christos Alexiou (difensore centrale, Inter), 19 anni;

4 – Alex Perez (difensore centrale, Inter), 18 anni;

5 – Giacomo Stabile (difensore centrale, in prestito all’Alcione), 19 anni;

6 – Francesco Stante (difensore centrale, in prestito alla Pergolettese), 19 anni;

7 – Mike Aidoo (esterno destro, Inter), 19 anni;

8 – Issiaka Kamate (esterno destro, in prestito all’AVS), 20 anni;

9 – Matteo Cocchi (esterno sinistro, Inter), 17 anni;

10 – Matteo Motta (esterno sinistro, Inter), 19 anni;

11 – Ebenezer Akinsanmiro (centrocampista, in prestito alla Sampdoria), 19 anni;

12 – Thomas Berenbruch (centrocampista, Inter), 19 anni;

13 – Aleksandar Stankovic (centrocampista, in prestito al Lucerna), 18 anni;

14 – Luka Topalovic (centrocampista, Inter Primavera), 18 anni;

15 – Luca Di Maggio (centrocampista, in prestito al Perugia), 19 anni;

16 – Eddie Salcedo (attaccante, in prestito all’Ofi Creta), 22 anni;

17 -Thiago Romano (attaccante, Inter Primavera), 18 anni;

18 – Amadous Sarr (attaccante, in prestito al Foggia), 20 anni;

19 – Daniel Quieto (attaccante, Inter Primavera), 19 anni;

20 – Jan Zuberek (attaccante, in prestito alla Ternana), 20 anni;

BONUS – Francesco Pio Esposito (attaccante, in prestito allo Spezia): considerata la straordinaria stagione disputata fin qui, più facile vederlo in prima squadra o in prestito altrove in Serie A.