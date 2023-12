Inter in seconda fascia? Brividi pure per gli altri! I pericoli − CdS

Decise le sedici squadre che parteciperanno agli ottavi di finale di Champions League, l’Inter sarà in seconda fascia. Lunedì il sorteggio a Nyon.

VERDETTI − L’urna di Nyon è completa, lunedì il prestigiosissimo sorteggio di Champions League si terrà alle 12. L’Inter, seconda nel proprio girone per differenza reti, non sarà testa di serie e dunque potrà incontrare squadre di notevole caratura internazionale. I veri pericoli sono tre: Manchester City, Bayern Monaco e Real Madrid. Le rimanenti sono: Arsenal, Barcellona, Borussia Dortmund, Atletico Madrid e Real Sociedad. I nerazzurri possono beccarle tutte, eccetto i baschi già sfidati durante la fase a gironi. Certo, per l’Inter sarà complicato, ma lo sarà allo stesso modo anche per la futura avversaria. Da non dimenticare, ricorda il Corriere dello Sport, che l’Inter è la finalista dell’ultima Champions League: è la vice campione d’Europa. Agli ottavi di finale anche Napoli e Lazio, che eviteranno sicuramente Real Madrid e Atletico, entrambe incontrate ai gironi. Non ci sarà invece il Milan retrocesso in Europa League.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabio Mandarini