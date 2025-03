Inter, uno scudetto in sospeso! Il Napoli non molla – TS

Terzo big match del girone di ritorno per l’Inter che non riesce a vincere. Il secondo tempo dell’Inter è una brutta copia: nerazzurri in down che vengono recuperati, scrive Tuttosport.

SOSPESO – Un sabato del “Ciapa no” scrive Tuttosport all’indomani del pareggio tra Napoli e Inter. L’Atalanta non riesce a segnare contro il Venezia, mentre Napoli e Inter si sono fermate sull’1-1 facendo una fotocopia della giornata d’andata. Il Napoli, con un trend da retrocessione (4 punti nelle ultime 5 giornate) non è riuscita a dare la spallata all’Inter che resta in testa alla classifica. I nerazzurri invece, con il pari del Maradona, ha chiuso i tre big match contro Milan, Napoli e Juventus senza vincerne nemmeno uno. Proprio come a Torino, sottolinea Tuttosport, è stata dominata in un lungo e in largo nel secondo tempo.

Inter, secondo tempo da horror! E poi gli infortuni

STOP – A completare la serata no per l’Inter è stato anche l’ennesimo infortunio nel comparto degli esterni, con Dimarco uscito a inizio secondo tempo per una contrattura ai flessori della coscia destra. Mercoledì a Rotterdam in Champions League, Simone Inzaghi dovrà fare a meno sicuramente di Zalewski e Darmian, Carlos Augusto resta ancora in dubbio. E allo stadio Maradona va in scena anche la “maledizione” della Lu-La: da quando i due attaccanti si sono separati, Lautaro Martinez e Romelu Lukaku non hanno mai segnato quando si sono trovati uno di fronte all’altro. A illuminare il sabato, la punizione-gol di Dimarco, una rarità in casa Inter con l’ultima che era stata segnata proprio da Dimarco nel 2022. Nel Napoli invece, tutto merito di Billing che alza il pressing e si porta a casa un gol dopo un secondo tempo in netta crescita.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino