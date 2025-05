Inter, Scudetto-Champions League: chiodo schiaccia chiodo – TS

L’Inter si trova a meno uno dal Napoli capolista a due turni dalla fine e il prossimo 31 maggio giocherà la finale di Champions League. Tutto ciò, scrive Tuttosport, non potrà che fare bene allo spirito.

AVANTI – E neanche in campionato si può più staccare la spina, pensando a Monaco. L’assist arrivato domenica sera dal Maradona, porta l’Inter nuovamente con la tensione (positiva) alle stelle anche in ottica scudetto. Certo, il Napoli resta favorito, ma una cosa è giocare a meno tre a due turni dalla fine (oggi si decidono gli orari della penultima giornata con tanto di enigma sulla trentottesima), un’altra è giocare con un solo punto di distacco. Domenica si potrebbe decidere lo scudetto: l’Inter gioca a Milano con la Lazio, il Napoli lo farà alla stessa ora a Parma. La possibilità di rimanere attaccati fino alla fine, anche in vista della finale di Champions League del 31 maggio, non può che fare solo bene, sottolinea Tuttosport, a Lautaro Martinez e compagni. Staccare la spina per oltre due settimane non sempre è redditizio, mentre rimanere ben allenati e performanti potrà sicuramente incidere positivamente dal punto di vista psicologico.

Per l’Inter l’ultimo filotto tra scudetto e Champions League

FILOTTO – Da mercoledì, scrive il quotidiano torinese, inizierà il filotto finale: Lazio, Como e Psg. Magari con la speranza che un insperato scudetto arrivi senza passare da uno spareggio che toglierebbe tante energie per l’ultimo atto in Europa. Adesso Inzaghi e il suo staff, dovranno ragionare in maniera differente per portare al top determinati giocatori. Allenamenti ad hoc, ma anche due partite in Serie A che potrebbe essere molto utili per far (ri)trovare a tutti il giusto ritmo partita.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini