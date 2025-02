Inter, scossa dalla dirigenza? Unione per superare il momento!

A distanza di due giorni dal match contro la Juventus, l’Inter torna ad allenarsi alla Pinetina per preparare la gara casalinga contro il Genoa in programma sabato 22 Febbraio.

IL PUNTO – La supersfida contro la Juventus all’Allianz Stadium ha lasciato notevoli strascichi all’interno dello spogliatoio dell’Inter che ha visto sfumare il sorpasso sul Napoli a due settimane dal big match del Maradona. Per questo motivo, la dirigenza ha scelto di confrontarsi con il gruppo e con Inzaghi per dare una scossa in vista di un finale di stagione ad alta tensione. L’Inter, ancora in corsa su tre fronti, infatti, si prepara ad affrontare un mese decisivo, con la probabilità di sfidare in Champions un’avversaria tra Milan e Juventus, le due italiane che sono state in grado di imbrigliare gli schemi tattici di Simone Inzaghi.

IL CONFRONTO – L’arrivo alla Pinetina del vertice neroazzurro, coadiuvato da Beppe Marotta, è un segnale che evidenza il momento delicato che gli uomini di Inzaghi stanno affrontando, complici anche le battute di arresto contro Fiorentina e Juventus che costringono l’Inter a rincorrere gli uomini di Conte, reduci dal pareggio contro la Lazio all’Olimpico. Inoltre, la dirigenza neroazzurra conosce e teme le strategie del tecnico leccese che è abile nel tenere i nervi saldi nelle competizioni dalla lunga distanza.

Inter, il confronto preoccupa: meno punti e più gol subiti

I DATI – Se analizziamo il rendimento del biennio interista, possiamo contrastare come i neroazzurri a stagione in corso, dopo venticinque giornate di campionato, abbiano addirittura dodici punti in meno rispetto alla passata stagione (54) a fronte di 16 vittorie, 3 sconfitte e 6 pareggi, un secondo posto in classifica a due punti dalla vetta con 58 goal fatti (contro 63 della stagione 23/24) e 24 subiti (contro 12 della stagione 23/24). In Champions League, la musica cambia, poiché l’Inter non si specchia e incassa appena una rete contro il Bayer Leverkusen in trasferta, rischiando di diventare la prima squadra nella storia a tenere la porta inviolata nelle prime sei partite.