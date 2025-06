L’Inter scopre l’America e… Sucic: un motivo in più per alzarsi alle 3

Tra pochi giorni l’Inter ritorna in campo. C’è anche parecchia curiosità di vedere all’opera Petar Sucic. Il croato è in grande forma.

ALLA SCOPERTA DI PETAR – Meno di una settimana e l’Inter ritornerà in campo dopo la disfatta di Monaco. E lo farà dall’altro capo del Mondo, l’America, e con un altro allenatore alla guida: non più Simone Inzaghi, che ha scelto i milioni dell’Arabia Saudita, ma con Cristian Chivu. La scommessa, la scelta coraggiosa, come commentata da molti addetti ai lavori e non. L’Inter d’America avrà alcuni volti nuovi, soprattutto considerando i vari giovani aggregati alla squadra. Uno di questi, arrivato però dal mercato, si chiama Petar Sucic. Il croato, preso a gennaio ma ufficializzato solamente ad inizio di questo mese, è sbarcato a Los Angeles con la squadra e già si candida per giocare sin dall’inizio nel match d’esordio contro i messicani del Monterrey giorno 18 alle 3 italiane. E sul 2003 filtra parecchia curiosità.

Sucic in grande forma e ora si presenta all’avventura con l’Inter

GRANDE FORMA – In patria e con la Nazionale, Sucic ha decisamente incantato in questa prima parte di 2025. Una volta smaltito l’infortunio al metatarso, non solo ha ripreso i gradi da titolare alla Dinamo Zagabria e nella nazionale croata, ma è diventato anche determinante sotto porta. Quasi come se il futuro approdo all’Inter lo avesse ancor di più galvanizzato e motivato. Arrivo voluto a tutti i costi, tant’è che nei mesi scorsi ha anche seguito un corso di italiano per imparare la lingua. Petar ha salutato la Dinamo, non con il titolo croato andato all’ultima giornata al Rijeka (coincidenza con quanto successo tra Inter e Napoli), ma mettendo a referto 7 gol e 4 assist. Tra cui 4 reti da aprile in avanti. Molto bene anche con la Croazia. Da tutti in patria è ritenuto il degno erede di Luka Modric. Insomma non pizza e fichi. E nell’ultima uscita contro la Repubblica Ceca (vittoria croata 5-1) ha dominato il centrocampo.

MOTIVO IN PIÙ – Ora inizia l’avventura con l’Inter. C’è grande attesa di vederlo all’opera. L’identikit non è male: centrocampista totale, ben dotato fisicamente e atleticamente, molto tecnico e di grande personalità. Già col Monterrey scalpita per giocare dal primo minuto. E probabilmente Cristian Chivu lo accontenterà pure. Insomma, per i tifosi dell’Inter ci sarà un motivo per alzarsi alle 3 mercoledì notte.