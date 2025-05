L’Inter schianta il Torino con la doppia novità tattica: Napoli -1 – CdS

Settimana molto positiva dell’Inter, che dopo l’impresa col Barcellona in Champions League, mette sotto il Torino in campionato e, complice il pari del Napoli col Genoa, si porta a meno uno dal primo posto.

BOTTINO PIENO – Tutto aperto, in 180′ ci si gioca lo scudetto: l’Inter per il ventunesimo, il Napoli per il quarto. Weekend elettrico quello della trentaseiesima giornata di campionato. I nerazzurri, dopo aver battuto il Barcellona nell’epica semifinale di martedì sera che è valsa la seconda finale di Champions League degli ultimi tre anni, hanno regolato il Torino in campionato. La squadra di Simone Inzaghi, in campo con ben nove riserve, ha regolato i granata di Paolo Vanoli con un gol per tempo: prima la perla di Nicola Zalewski, poi il rigore di Kristjan Asllani. Vittoria importante, resa ancor più pesante al triplice fischio di Napoli-Genoa del Maradona (2-2). Il distacco tra la Beneamata e i partenopei si è accorciato ad un solo punto e negli ultimi 180′ si decide tutto. Ma la partita contro il Toro, Inzaghi l’ha portata a casa con una doppia novità tattica non banale.

Inzaghi vince a Torino con l’Inter B e con la doppia novità tattica

DOPPIA SOLUZIONE TATTICA – Inzaghi ha deciso di giocare con l’Inter B, dando spazio a tantissime alternative ieri a Torino. Ma soprattutto ha sperimentato una doppia novità tattica. Quella del doppio trequartista: Zalewski-Tucu Correa dietro a Mehdi Taremi e quella del doppio regista davanti la difesa, Asllani-Piotr Zielinski. Scelte ripagate, che hanno rilanciato l’Inter verso lo scudetto. Un motivo in più per sorridere e pensare in grande.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno