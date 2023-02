Inter, scenata al Marassi non è la prima. Dirigenza parlerà con Barella e Lukaku – CdS

Niente più “scenate” come quelle viste in Sampdoria-Inter. Certe reazioni in campo possono danneggiare l’immagine dell’Inter, per questo motivo secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, la dirigenza presto parlerà con Nicolò Barella e Romelu Lukaku.

RICHIAMO – Quanto successo nel primo tempo di Sampdoria-Inter in diretta TV non è stata gradito dall’Inter, che ritiene il comportamento di due giocatori quanto meno ingenuo. Braccia larghe a sottolineare un movimento o un passaggio sbagliato del compagno, rappresenta il modo di fare di Nicolò Barella per dare una scossa. Ma anche un aspetto caratteriale sul quale il centrocampista ha lavorato molto nei mesi scorsi. Non a caso, Romelu Lukaku lunedì sera ha perso la pazienza nei confronti del compagno. I compagni di squadra lo conoscono bene e lo conosce bene anche Lukaku, legato a lui da un rapporto d’amicizia schietto e sincero. Con Lukaku, che non ha dalla sua nemmeno le prestazioni, e con Barella. L’Inter vuole che Nicolò ritrovi quella serenità in campo che pure aveva raggiunto nei mesi cruciali del girone d’andata. L’Inter vorrà focalizzare l’attenzione, certi atteggiamenti non sono quelli di un giocatore responsabile. A margine del pareggio che rimette l’Inter nel pieno della bagarre per il quarto posto.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona