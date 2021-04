Inter-Sassuolo, Sensi verso una maglia da titolare. Dubbi in difesa – SM

Inter-Sassuolo è in programma mercoledì alle 18:45. Il tecnico nerazzurro dovrà rinunciare a Bastoni e Brozovic, squalificati. Possibile chance dal 1′ per Sensi. Le ultime da “SportMediaset”

LA PROBABILE – Inter-Sassuolo si avvicina. La squadra di Conte, per il match contro i neroverdi, dovrà fare a meno di Bastoni e Brozovic, squalificati. Al posto del difensore azzurro ci sarà il rientro di de Vrij, nuovamente a disposizione del tecnico, con Ranocchia che dovrebbe scalare sul centro-sinistra. Viva anche l’opzione D’Ambrosio, guarito dal Coronavirus, che però dovrebbe partire dalla panchina. Al posto di Brozovic, invece, potrebbe scendere in campo Sensi, apparso rigenerato dalla parentesi in Nazionale. Con lui, a completare il reparto, i “soliti” Barella ed Eriksen. In attacco confermata la coppia Lukaku-Lautaro Martinez