Inter-Sassuolo, qualche dubbio per Conte. Chance Ranocchia? – Sky

Inter-Sassuolo è uno snodo fondamentale per la squadra di Antonio Conte. Serve un successo per continuare la corsa allo scudetto. La formazione, rispetto alla sfida contro la Sampdoria, potrebbe variare. Andrea Paventi, in collegamento su “Sky Sport 24” fornisce gli ultimi aggiornamenti

DUBBI – Antonio Conte ha ancora qualche dubbio di formazione, che verrà sciolto a ridosso della partita. Andrea Ranocchia potrebbe partire titolare a discapito di Stefan de Vrij, un po’ affaticato. Le ultime sulla formazione da Andrea Paventi: «Ancora qualche dubbio di formazione. Ci sarà qualche cambio, Borja Valero dovrebbe partire titolare. Sugli esterni possibile spazio a Danilo D’Ambrosio e Cristiano Biraghi che scalpitano per una maglia da titolari. In difesa ballottaggio Ranocchia-De Vrij: l’olandese è un po’ stanco, ha bisogno di rifiatare. La decisione verrà presa a ridosso della partita. In attacco tutto confermato con Eriksen dietro la coppia Lautaro Martinez-Lukaku» .