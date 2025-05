Inter-Sassuolo Primavera, le formazioni ufficiali per la semifinale Playoff scudetto

Dopo la chiusura della regular season arriva un altro importante impegno per i giovani nerazzurri. Tutto pronto per la seconda semifinale dei Playoff scudetto: ecco le formazioni ufficiali di Inter-Sassuolo Primavera, in campo alle ore 20.30, scelte dai due allenatori Andrea Zanchetta ed Emiliano Bigica.

IL MATCH – A breve avrà inizio Inter-Sassuolo Primavera, sfida valida come semifinale dei Playoff scudetto. Dall’appuntamento, fissato alle ore 20.30 allo Stadio “Curva Fiesole” del Viola Park di Bagno a Ripoli, una delle due formazioni dovrà necessariamente uscire vittoriosa. In caso di parità al 90′, infatti, si procederà con i calci di rigore. La vincente di questa sera dovrà scontrarsi, poi, con la Fiorentina, che ieri ha battuto 1-2 la Roma. A meno di un’ora dalla sfida per i Playoff scudetto sono state diramate le formazioni ufficiali di Inter-Sassuolo Primavera. Qui di seguito l’undici titolare scelto da Andrea Zanchetta ed Emiliano Bigica per lo scontro decisivo in semifinale.

Semifinale Playoff scudetto: le formazioni ufficiali di Inter-Sassuolo Primavera

INTER: Calligaris, Aidoo, Cocchi, Zanchetta, Alexiou, Berenbruch, Spinacce, Mosconi, Re Cecconi, Topalovic, De Pieri.

In panchina: Zamarian, Maye Kouadio, Zarate, Lavelli, Bovo, Venturini, Motta, Della Mora, Zouin, Garonetti, Pinotti.

Allenatore: Andrea Zanchetta.

SASSUOLO: Scacchetti, Di Bitonto, Knezovic, Leone, Weiss, Lopes, Bruno Kevin, Minta, Corradini, Barani, Parlato.

In panchina: Vigano, Benvenuti G., Benvenuti T., Macchioni, Seminari, Moriano, Sandro, Daldum, Tomsa, Frangella, Vedovati.

Allenatore: Emiliano Bigica.