Inter-Sassuolo Primavera 1-1: Alexiou porta tutti ai rigori!

Il secondo tempo di Inter-Sassuolo Primavera termina 1-1. I nerazzurri di Zanchetta, dopo lo svantaggio dei primi 45′, riescono a pareggiare. Si andrà ai calci di rigore per scoprire chi accederà alla finale di Playoff scudetto.

SECONDO TEMPO – Dopo aver rischiato di andare all’intervallo sotto di due gol, l’Inter Primavera torna in campo per il secondo tempo della sfida contro il Sassuolo alla ricerca del gol del pareggio. Il piglio più aggressivo, visto anche in chiusura dei primi 45′ con il palo colpito da Berenbruch, si nota anche subito dopo la ripresa. Al 52′ è Topalovic ad avvicinarsi alla rete, con una conclusione col destro ad incrociare. Dopo un minuto, al 53′, arriva finalmente il gol. Tutto nasce da un calcio d’angolo battuto corto, con Cocchi che disegna un cross perfetto per la testa di Alexiou: quest’ultima non sbaglia e porta l’Inter in parità.

Inter-Sassuolo Primavera 1-1

FINALE – Al 64′ un altro legno impedisce ai nerazzurri di esultare ancora: questa volta è Cocchi a trovare la traversa dopo la deviazione del portiere del Sassuolo sul suo tiro forte e preciso da fuori area. Il Sassuolo risponde al 67′ con il colpo di testa di Knezovic che termina di pochissimo fuori dallo specchio della porta. Il finale è tutto alla ricerca del gol della vittoria, ma neanche le forze fresche entrate dalla panchina riescono a risolvere la semifinale. Dopo i tre minuti di recupero concessi dall’arbitro viene tutto rimandato ai calci di rigore. Manca poco per scoprire chi tra Inter e Sassuolo Primavera avrà la meglio in questa semifinale di Playoff scudetto.