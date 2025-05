Inter-Sassuolo Primavera 0-1 al 45′: difesa in affanno, Calligaris salva!

Il primo tempo di Inter-Sassuolo Primavera si chiude sullo 0-1. Troppi errori in fase difensiva da parte dei nerazzurri, che rischiano anche di subire il raddoppio: Calligaris salva tutto parando il rigore.

ERRORE! – Fischio d’inizio alle ore 20.30 di Inter-Sassuolo Primavera. Al Viola Park le due formazioni si giocano un posto nella finale dei Playoff per lo scudetto. La prima chance della gara, al 13′, è per la formazione di Zanchetta, con De Pieri che di testa va vicinissimo al vantaggio. Immediata, però, la risposta dei neroverdi, che al 14′ si ritrovano con Minta a porta vuota. Fortunatamente Calligaris e Aidoo riescono ad impedire il gol. Lo stesso non accade al 17′, quando proprio Minta porta avanti il Sassuolo grazie a un regalo di Re Cecconi in fase d’impostazione.

Inter-Sassuolo Primavera 0-1

PERICOLO! – L’Inter Primavera prova a reagire con la conclusione dalla distanza di Zanchetta al 19′, ma al 27′ rischia ancora con un altro grave errore difensivo ad opera di Re Cecconi. Il nerazzurro in area di rigore trattiene scorrettamente Leone e l’arbitro indica il dischetto. Una grande parata di Calligaris, in due momenti, sul rigore calciato da Knezovic, nega il raddoppio ai neroverdi. Sul finale del primo tempo i nerazzurri si rendono pericolo: al 43′ Berenbruch colpisce il palo che nega la gioia del pareggio.