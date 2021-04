Inter-Sassuolo: possibile conferma da titolare per Ranocchia

Inter-Sassuolo di domani presenta alcuni problemi di formazione per Antonio Conte, alle prese con le assenze degli squalificati Brozovic e Bastoni. Possibile la conferma di Andrea Ranocchia dal primo minuto

Domani alle 18:45 l’Inter torna in campo contro il Sassuolo per il recupero della sfida originariamente prevista per il 20 marzo e rinviata per lo scoppio del focolaio Covid nello spogliatoio nerazzurro. Ci sono alcuni problemi di formazione per Antonio Conte, alle prese con una difesa da reinventare a causa anche della squalifica di Alessandro Bastoni. Secondo Andrea Paventi per “Sky Sport” potrebbe esserci la conferma di Andrea Ranocchia al centro della difesa al posto di Stefan de Vrij. Il difensore olandese non sembra aver ancora recuperato al massimo e Ranocchia, autore di una buona prova sabato contro il Bologna, potrebbe guadagnarsi quindi la conferma anche per domani.