Inter-Sassuolo, nuovo ruolo per Darmian. Occasione Sensi dal 1′ – SM

Inter-Sassuolo è in programma domani alle 18:45. Conte, vista la squalifica di Bastoni, potrebbe lanciare Darmian nei tre di difesa. Sensi dal 1′. Le ultime da “SportMediaset”

LA PROBABILE – Inter-Sassuolo si avvicina. La squadra di Conte, per il match contro i neroverdi, dovrà fare a meno di Bastoni e Brozovic, squalificati. Al posto del difensore azzurro, Conte, potrebbe lanciare Darmian nei tre di difesa, con de Vrij, a riprendersi il suo posto al centro, e Skriniar ad agire sul centro-destra. A centrocampo, al posto di Brozovic, chance per Sensi dal 1′. A completare il reparto Barella ed Eriksen. Sulle corsie esterne pronto Hakimi a destra, con Young confermato a sinistra. In attacco agiranno Lukaku-Lautaro Martinez.