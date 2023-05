Inter-Sassuolo, novità a sinistra! Brozovic davanti la difesa − SM

Meno uno a Inter-Sassuolo. I nerazzurri vanno a caccia del settimo trionfo consecutivo per mantenersi in zona Champions League. Brozovic tra i titolari

ULTIME − Prima del ritorno col Milan, c’è da giocare Inter-Sassuolo. Match di grandissima importanza in ottica qualificazione alla prossima Champions League. Inzaghi, come riferisce Sport Mediaset, farà dei cambi. Novità a sinistra, dove potrebbe collocarsi Raoul Bellanova per far rifiatare Federico Dimarco. Tra i titolari, dopo la panchina iniziale in settimana contro il Milan in Champions League, Marcelo Brozovic. Il croato nuovamente davanti la difesa.

Probabile formazione Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Bellanova; Lukaku, Correa