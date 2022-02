Inter-Sassuolo, Inzaghi studia le mosse in attacco: i favoriti per fare coppia

È vigilia di Inter-Sassuolo, gara valida per la ventiseiesima di campionato. Simone Inzaghi sta valutando le mosse da compiere in attacco. Le ultime sui possibili titolari

ULTIME − Operazione riscatto per l’Inter che dopo il KO in Champions League contro il Liverpool, deve assolutamente rialzare la testa domani in Inter-Sassuolo. Simone Inzaghi sta valutando gli uomini che andranno a completare il reparto offensivo: Lautaro Martinez, Alexis Sanchez ed Edin Dzeko. Al momento, è il bosniaco l’indiziato numero per partire dalla panchina con il tandem sudamericano pronto a prendersi la scena al Giuseppe Meazza (clicca QUI). Il Toro deve ritrovare la via del gol (vedi focus) e domani potrebbe rivelarsi l’occasione propizia per spegnere critiche e polemiche.