Inter-Sassuolo, il primo dubbio di formazione per Inzaghi parte dalla difesa – CdS

Inter-Sassuolo, Simone Inzaghi cambierà almeno cinque elementi rispetto la formazione vista in settimana contro il Liverpool. Il primo dubbio, come riportato dal Corriere dello Sport, parte dalla difesa, considerando già l’assenza (per squalifica) di Alessandro Bastoni.

IN DIFESA – Inter-Sassuolo, la formazione dei nerazzurri cambierà a partire già dalla difesa, con Federico Dimarco al posto di Alessandro Bastoni. Balla anche un altro cambio: Ranocchia o D’Ambrosio per Stefan de Vrij, che resta ancora in dubbio. Il primo prenderebbe il posto dell’olandese, mentre l’inserimento del secondo implica anche lo spostamento al centro di Milan Skriniar. Stefan de Vrij è alle prese con un fastidio alla caviglia dopo la partita contro il Liverpool, anche se ieri si è allenato in gruppo. Tutto lascia pensare che però riuscirà a recuperare in tempo ed essere pronto dal 1′ oggi alle 18.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti