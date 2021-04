Inter-Sassuolo, Gagliardini favorito su Sensi. Ballottaggio in difesa – Sky

Inter-Sassuolo è in programma questa alle 18:45. Gagliardini favorito su Sensi per una maglia da titolare. Le ultime da “Sky Sport”

LA PROBABILE – Inter-Sassuolo si avvicina. Conte, in vista del match contro i neroverdi, deve ridisegnare la linea difensiva, orfana di Bastoni squalificato. Al posto del difensore azzurro potrebbe essere impiegato Darmian, favorito su Ranocchia. A completare la linea difensiva davanti ad Handanovic, ci saranno Skriniar e de Vrij, al ritorno in campo dopo lo stop causato dal Coronavirus. A centrocampo confermati Barella ed Eriksen, con Gagliardini favorito su Sensi per sostituire lo squalificato Brozovic, Sugli esterni confermati Hakimi e Young. In attacco tentazione Sanchez, ma Lautaro Martinez resta il favorito per far coppia con Lukaku.