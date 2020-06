Inter-Sassuolo: due ballottaggi per Conte che non rischia...

Inter-Sassuolo: due ballottaggi per Conte che non rischia Brozovic – Sky

Inter-Sassuolo di domani sera dovrebbe vedere i nerazzurri scendere in campo con una formazione molto simile a quelle viste contro Napoli e Sampdoria. Possibili alcuni cambi per Antonio Conte, disposto a fare turn-over. Brozovic sta meglio ma non sarà rischiato

Possibile turn-over per Antonio Conte in Inter-Sassuolo di domani. Secondo “Sky Sport” il tecnico, comunque soddisfatto delle prestazioni contro Napoli e Sampdoria, vuole fare un po’ di turn-over considerando che ormai è iniziato il periodo in cui si giocherà ogni tre giorni fino alla fine del campionato. Domani la formazione dovrebbe essere molto simile a quella vista nelle ultime due partite, i possibili cambi sono Moses per Candreva e Borja Valero per Gagliardini. Ancora assente Marcelo Brozovic, che sta meglio, ma non sarà rischiato.