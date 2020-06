Inter-Sassuolo: Conte conferma tutto, possibile un solo cambio – SM

Inter-Sassuolo di domani vedrà molto probabilmente gli stessi undici nerazzurri visti contro Napoli e Sampdoria. Antonio Conte potrebbe fare un solo cambio di formazione

Domani sera l’Inter torna in campo dopo la vittoria contro la Sampdoria. Avversario dei nerazzurri sarà il Sassuolo e l’obiettivo sarà ovviamente dare seguito alla vittoria contro i blucerchiati per riprendere la rincorsa scudetto e tornare subito a 6 punti dalla Juventus. Secondo “Sport Mediaset” Antonio Conte non dovrebbe fare molti cambi di formazione. Il tecnico è soddisfatto dalle prestazioni contro Napoli e Sampdoria e, complici anche le assenze a centrocampo, dovrebbe ripresentarsi con la stessa formazione di queste ultime due sfide. Possibile un solo cambio, Moses potrebbe infatti far rifiatare Candreva.