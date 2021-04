Inter-Sassuolo, 22 convocati per De Zerbi: assenti i nazionali italiani

Inter-Sassuolo è la sfida di Serie A in programma domani alle 18.45. Roberto De Zerbi, dopo aver parlato in conferenza stampa (vedi articolo), ha comunicato la lista dei 22 convocati per il match contro l’Inter prima in classifica. Di seguito la lista, che vedrà ancora assenti i nazionali italiani.

CONVOCATI E NON – Inter-Sassuolo è la sfida di recupero della ventottesima giornata di Serie A, in programma domani a San Siro alle 20.45. Roberto De Zerbi non potrà ancora contare sui nazionali italiani, ancora fermi dopo il cluster di Coronavirus che ha colpito il ritiro della Nazionale: Francesco Caputo, Domenico Berardi e Manuel Locatelli.

Portieri: Consigli, Pegolo, Turati.

Difensori: Chiriches, Kyriakopoulos, Marlon, Peluso, Piccinini, Rogerio, Saccani, Toljan.

Centrocampisti: Artioli, Djuricic, Lopez, Magnanelli, Obiang, Traoré.

Attaccanti: Boga, Haraslin, Karamoko, Oddei, Raspadori.