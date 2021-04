Inter-Sassuolo, 1-0 al 45′: ventunesimo sigillo di Lukaku. Giallo pesante

Termina il primo tempo di Inter-Sassuolo, sfida valevole per il recupero della ventottesima giornata del campionato italiano di Serie A.

PRIMO TEMPO – Bastano poco meno di dieci minuti all’Inter per passare in vantaggio: al 10′, infatti, Ashley Young riceve sulla sinistra un pallone sventagliato perfettamente da Lautaro Martinez, cross in mezzo dove Romelu Lukaku anticipa tutti di testa e insacca il pallone dove Consigli non può arrivare. Al 17′ giallo pesantissimo (e anche piuttosto generoso…) a Nicolò Barella, che – diffidato – salterà la sfida di domenica contro il Cagliari a San Siro. La partita segue un copione ben preciso, con i nerazzurri che lasciano il pallino del gioco in mano ai neroverdi, che al 41′ si rendono parecchio pericolosi: imbucata per Boga che si trova a tu-per-tu con Samir Handanovic, il portiere sloveno è bravo però in uscita a bloccare il tiro dell’avversario. Al 45′, senza recupero, arriva il fischio che manda le squadre negli spogliatoi. Il 21esimo sigillo di Lukaku tiene fin qui davanti l’Inter.

INTER 1 – 0 SASSUOLO

MARCATORI: Lukaku (I) al 10′

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 36 Darmian; 2 Hakimi, 23 Barella, 24 Eriksen, 5 Gagliardini, 15 Young; 9 R. Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 27 Padelli, 97 A. Radu; 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 12 Sensi, 13 A. Ranocchia, 22 Vidal, 33 D’Ambrosio, 99 Pinamonti.

Allenatore: A. Conte

SASSUOLO (4-2-3-1): 47 Consigli; 22 Toljan, 21 Chiriches, 2 Marlon, 6 Rogerio; 14 Obiang, 8 Maxime Lopez; 23 H. Traoré, 10 Djuricic, 7 Boga; 18 Raspadori (C).

A disposizione: 56 Pegolo, 63 Turati; 4 Magnanelli, 13 Peluso, 24 Artioli, 26 Karamoko, 27 Haraslin, 30 Oddei, 35 Piccinini, 72 Saccani, 77 Kyriakopoulos.

Allenatore: R. De Zerbi

Note: ; Ammoniti: Consigli (S) al 7′, Barella (I) al 17′, Boga (S) al 23′; Sostituzioni: ; Recupero: