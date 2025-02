Inter, sarà ritiro ‘nazionale’! Con la Fiorentina possibili 5 cambi – Sky

L’Inter nel pomeriggio viaggerà verso Firenze in treno perché domani giocherà il recupero della quattordicesima giornata di Serie A contro la Fiorentina. Le ultime sul ritiro dei nerazzurri e sulla formazione.

RIPRESA – Simone Inzaghi e la squadra partiranno nel pomeriggio in direzione Firenze alla vigilia del recupero tra Fiorentina e Inter. Si ripartirà dal diciassettesimo del primo tempo, ovvero dal gioco fermo dovuto al drammatico malore di Edoardo Bove. Questa mattinata, come riferisce Matteo Barzaghi di Sky Sport, la squadra si è allenata ad Appiano Gentile. E uno degli aggiornamenti più importanti è quello legato a Francesco Acerbi. Non è stata provata nessun tipo di formazione, tant’è che si saprà di più dalla rifinitura di domani. A proposito di rifinitura, questa avverrà a Coverciano, nella casa del calcio italiano.

La probabile formazione dell’Inter contro la Fiorentina

CAMBI – Ma Barzaghi ha dato importanti indicazioni in vista di Fiorentina-Inter. Oltre ad Acerbi, attesi altri quattro cambi o potenziali. In difesa, Bisseck scalpita e dovrebbe superare Pavard. Occhio al centrocampo: Frattesi è in ballottaggio con Barella e il primo sembra favorito, mentre Carlos Augusto insidia Dimarco. In avanti, invece, uno tra Lautaro Martinez e Thuram potrebbe partire dalla panchina. In tal senso, il francese sembra essere l’indiziato numero uno. Pronto Taremi. La probabile formazione di Fiorentina-Inter:

(3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Taremi, Lautaro Martinez.