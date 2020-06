Inter, Sanchez sospeso in campo e fuori. Serve accordo in fretta – GdS

All’Inter rischia di scoppiare il caso sul rinnovo dei prestiti di Alexis Sanchez e Victor Moses. Mentre per il nigeriano un accordo col Chelsea sembra semplice da ottenere, il Manchester United è un osso decisamente più duro per due motivi. Nel frattempo, il cileno resta sospeso in campo e fuori

IN BILICO – Alexis Sanchez è sospeso in attesa di una chance dall’inizio che desidera, e che ha mostrato anche di meritare, con i due ingressi positivi a Napoli prima e con la Sampdoria poi. Ma è sospeso anche a livello contrattuale. Il suo futuro va rinegoziato con il Manchester United e un accordo sembra ancora lontano, mentre l’unica certezza riguarda la possibilità di insidiare Lautaro Martinez, per una maglia da titolare contro il Sassuolo (QUI le ultime sulla formazione dell’Inter). “Il cileno – sottolinea “La Gazzetta” – è in odore di partenza dall’inizio anche in virtù di quello che filtrava ieri da Appiano Gentile“.

OSTACOLI – Il contratto di prestito con i Red Devils è in scadenza a breve e come vi raccontavamo QUI l’accordo sembra ancora lontano. Secondo la rosea “il club inglese non fa resistenze sul fatto che l’attaccante possa concludere la Serie A con l’Inter, ma si sta mettendo di traverso ragionando sull’Europa League“, che ricordiamo partirà i primi giorni di agosto. Anche il Manchester United sarà impegnato nella stessa competizione dei nerazzurri. Probabile che gli inglesi non vogliano regalare vantaggi ad una diretta concorrente.

VORAGINE IN ATTACCO – Difficile lanciarsi in una simile interpretazione, nonostante “La Gazzetta dello Sport” esprima corpose certezze. Più probabile che il braccio di ferro sia articolato con maggior vigore sul piano economico. L’Inter partecipa al pagamento di 5 milioni sui 12 totali d’ingaggio del cileno. Secondo il quotidiano milanese “ci vorrà molta diplomazia sull’asse Milano-Manchester” per risolvere una questione che sta cominciando a cacciare gli aculei . Lo scenario peggiore per Antonio Conte sarebbe approcciare all’Europa League con il solo Sebastiano Esposito come riserva di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez.

