Inter, San Siro la tua fortezza: rendimento super! Pienone col Lecce − CdS

L’Inter si appresta a sfidare il Lecce domani a San Siro. In casa, i nerazzurri hanno il secondo miglior rendimento dell’intero campionato solo alle spalle dell’indomabile Napoli di Spalletti

FORTINO − Per la rincorsa alla Champions League, l’Inter può fare affidamento sulla sua fortezza: San Siro. Il rendimento casalingo di Lautaro Martinez e compagni è quasi perfetto. Dei 47 punti totalizzati in tutto il torneo, 30 sono arrivati proprio tra le mura amiche. I numeri parlano chiaro: 10 vittorie e due sole sconfitte contro Roma ed Empoli. In casa migliora anche lo score difesa: solo sei gol subiti, solo due in questo 2023. Praticamente a San Siro l’Inter vola. E ne hanno pagato dazio sia le big italiane che quelle europee: Milan, Napoli, Barcellona, Porto, Atalanta. Lo step che dovrà fare l’Inter è ovviamente quello in trasferta, dove i punti totalizzati sono stati appena 17. Anche contro il Lecce, la squadra di Simone Inzaghi potrà contare sul pienone di San Siro. Sotto questo punto di vista, l’apporto del tifo nerazzurro è encomiabile. Serve allora una squadra all’altezza. Lecce e poi Spezia non si possono sbagliare.

Fonte: Corriere dello Sport − Giorgio Coluccia