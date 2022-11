Inter-Sampdoria, il Tribunale di Milano si attiva: fermato leader Curva Nord

Arrivano i primi verdetti punitivi in merito a quanto successo sabato scorso durante Inter-Sampdoria. Il Tribunale di Milano ha disposto una misura cautelare contro il leader della Curva Nord

PROVVEDIMENTI − In merito alle scene di Inter-Sampdoria sugli spalti, sono arrivate le prime misure punitive. Come riporta il giornalista Giovanni Capuano, colpito il leader del tifo organizzato nerazzurro. Il suo tweet: «La Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha disposto la misura della sorveglianza speciale per un anno e mezzo – con divieto di dimora nel capoluogo lombardo – per Andrea Beretta, attuale leader della Curva Nord nerazzurra».