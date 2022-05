Inter-Sampdoria, tifosi e infermeria fanno sorridere Inzaghi: serve animo

Manca ancora qualche giorno a Inter-Sampdoria, ultima giornata di campionato. I nerazzurri si giocano lo Scudetto al fotofinish ma c’è da sperare in un passo falso del Milan. Intanto arrivano due buone notizie per Inzaghi

ANIMO − Inter-Sampdoria chiuderà ufficialmente la stagione dell’Inter. Ultimi 90′ per decretare la vincitrice del campionato 2021/22, Inter o Milan. I rossoneri hanno due punti di vantaggio sui cugini che dovranno vincere contro i blucerchiati e sperare in un passo falso del Milan a Sassuolo. In vista del match di San Siro, arrivano due buone notizie per Simone Inzaghi: una dai tifosi e l’altra dall’infermeria. Come riporta Sport Mediaset, si va verso un Giuseppe Meazza tutto esaurito; mentre la rosa sarà al 100% a disposizione. L’unico indisponibile era Matias Vecino che recupererà in vista di Inter-Sampdoria. La vittoria dello Scudetto sembra complicata ma serve animo e fiducia, i tifosi nerazzurri non vogliono abbandonare la squadra.