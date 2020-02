Inter-Sampdoria: recupero difficile e il dubbio Europa League – GdS

“La Gazzetta dello Sport” racconta il modo in cui l’Inter ha appreso la notizia del rinvio. Difficile ipotizzare una data di recupero per Inter-Sampdoria (QUI i dettagli). Dubbi anche sul match di giovedì, contro il Ludogorets in Europa League. Nel frattempo i nerazzurri si allenano

SURREALE – Una domenica strana, mai vista. Così l’ha definita “La Gazzetta dello Sport”, dopo la decisione del Consiglio dei Ministri di rinviare tre gare di Serie A e tutte le manifestazioni sportive di oggi in Lombardia e Veneto. Due regioni asserragliate, per far fronte all’emergenza Coronavirus. Le misure governative hanno assunto carattere stringente proprio per evitare il diffondersi della malattia. L’Inter ha appreso la notizia direttamente dalle parole del premier Giuseppe Conte. La squadra nerazzurra non era in ritiro, visto il lungo viaggio in Bulgaria terminato solo nella mattinata di venerdì. Il tecnico salentino aveva concesso una serata con le famiglie ai calciatori, “che avevano lasciato Appiano Gentile dopo l’allenamento pomeridiano. L’appuntamento era fissato per la mattinata di oggi,e tale rimarrà: la squadra si ritroverà comunque al centro Suning, non più per la rifinitura, ma per un classico allenamento invista dell’impegno di giovedì, inattesa di capire se quella partita, sotto l’egida Uefa, verrà disputata (rinvio difficile, al massimo si deciderà per le porte chiuse)”.

RECUPERO DIFFICILE – “In mattinata al Centro Suning erano state innescate delle misure di sicurezza: si entrava solo con carta d’identità, dimostrando di non provenire dalla lista dei dieci Comuni coinvolti nell’emergenza. Per l’Inter, con l’impegno in Europa League che potenzialmente si prolungherà, sarà difficile trovare una data per il recupero“.

Fonte: La Gazzetta dello Sport