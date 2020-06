Inter-Sampdoria: oggi verdetto su de Vrij. Un assente certo – GdS

Condividi questo articolo

“La Gazzetta dello Sport” fa il punto in casa nerazzurra in vista di Inter-Sampdoria. Da valutare le condizioni di Stefan de Vrij, uscito malconcio dalla trasferta del San Paolo

PROSSIMO STEP – Archiviata la trasferta infelice di Napoli, i nerazzurri riprendono oggi il cammino di preparazione ad Inter-Sampdoria, match valido per il recupero della 25a giornata di Serie A. Calcio d’inizio domenica 21 giugno alle ore 21.45. Oggi saranno verificate le condizioni di Stefan de Vrij, uscito acciaccato sabato sera. Ma l’olandese non sembra preoccupare. Dovrebbe essere solo un affaticamento muscolare, come quello che ha tenuto Danilo D’Ambrosio e Diego Godin fuori dalla trasferta di Coppa Italia ma che dovrebbe permettere ai due difensori di esserci per la partita di domenica sera. L’unico assente certo sarà Matias Vecino, ancora fermo per un guaio al menisco.

Fonte: La Gazzetta dello Sport