Inter-Sampdoria notturna, Serie A sperimenta il nuovo orario: le ultime – Sky

Tra qualche ora Inter-Sampdoria avrà finalmente la sua data. In attesa del calendario di Serie A, come da indiscrezione di “Sky Sport”, la vera novità è l’orario previsto per il fischio d’inizio

NUOVO ORARIO – Domani verrà ufficializzato il nuovo calendario di Serie A, che dovrebbe riprendere venerdì 19 giugno. L’Inter, impegnata inizialmente in Coppa Italia (semifinale di ritorno a Napoli ed eventuale finale a Roma), dovrà aspettare il giorno dopo per recuperare la 25ª giornata. Secondo le prime indiscrezioni, lo farà sabato 20 giugno a un orario insolito. Se confermato, Inter-Sampdoria andrà in scena alle ore 21.45, novità assoluta per il calcio italiano. Lo stesso orario previsto per Hellas Verona-Cagliari del 19 e Bologna-Juventus del 21, mentre il “debutto” post-Coronavirus avverrà alle 19.30 con Torino-Parma venerdì.