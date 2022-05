Inter-Sampdoria, Inzaghi si affida al 3-5-2 standard con un solo cambio

Mancano poche ore al fischio d’inizio di Inter-Sampdoria. I nerazzurri si giocheranno lo Scudetto in contemporanea con il Milan a Sassuolo. Intanto Inzaghi valuta l’undici da schierare

ULTIME − Si chiuderà tra una manciata d’ore la stagione dell’Inter. Inter-Sampdoria può valere lo Scudetto in caso di miracolo da Sassuolo. Inzaghi non vuole lasciare nulla al caso e contro i blucerchiati farà affidamento sulla miglior formazione possibile. Dentro, dunque, il 3-5-2 tipo con la conferma dal primo minuto per Alessandro Bastoni, reduce dalla buona prestazione di Cagliari. A destra, invece, dopo due panchine consecutive rientra Denzel Dumfries. In avanti, l’unico cambio rispetto alla formazione titolare: Joaquin Correa al posto di Edin Dzeko.