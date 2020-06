Inter-Sampdoria, Conte si affida a Lautaro Martinez. Eriksen titolare? – Sky

Inter-Sampdoria si avvicina. La squadra di Antonio Conte, è al lavoro per ricominciare al meglio il cammino in Serie A, dopo la delusione scaturita dall’eliminazione ad un passo dalla finale di Coppa Italia. Andrea Paventi, intervenuto su “Sky Sport 24” fornisce gli ultimi aggiornamenti

SCARAMANZIA – Andrea Paventi fornisce le ultime notizie sull’Inter in vista della sfida alla Sampdoria in programma domenica alle 21:45: «Antonio Conte, se fosse scaramantico, con la Sampdoria farebbe giocare Sanchez, che ha segnato l’unico gol stagionale proprio contro i blucerchiati. Ma ovviamente vanno fatte altre valutazioni. La coppia titolare per la sfida di domenica dovrebbe essere ancora quella formata da Lautaro Martinez e Lukaku. Sull’argentino va fatto un lavoro prettamente mentale. È chiaro che lì davanti devono scrollarsi di dosso il torpore visto al San Paolo. Lautaro e Lukaku devono recuperare, in fretta, l’intesa. Conte sta facendo lavorare sodo la squadra, per restituire brillantezza fisica ai giocatori. Eriksen dovrebbe partire titolare, dopo l’ottima prestazione in Coppa Italia».