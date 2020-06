Inter-Sampdoria: Conte ha una coppia d’attacco da rilanciare – GdS

“La Gazzetta dello Sport” sottolinea l’importanza di Inter-Sampdoria, calcio d’inizio stasera ore 21.45, per rilanciare la coppia d’attacco Romelu Lukaku-Lautaro Martinez. Conte li aspetta dopo il passo falso di Napoli

VECCHIE ABITUDINI – San Siro li aspetta. Non ci sarà l’urlo dei tifosi, ma Romelu Lukaku e Lautaro Martinez non possono mancare. Con loro due al top della forma, l’Inter di Antonio Conte è stata capace di volare, con la versione eclissata dei due attaccanti, i nerazzurri si sono sgonfiati. Da Inter-Sampdoria ci sarà bisogno di cambiare marcia, poiché non sono ammesse distrazioni nella difficile rincorsa a Juventus e Lazio. La Coppa Italia va dimenticata immediatamente: coppia d’attacco scollegata, ‘Toro’ smarrito e zero gol. Come è successo un po’ troppo spesso nelle ultime uscite nerazzurre, guardando anche a prima del lockdown. Lukaku ha segnato l’ultimo gol al Meazza il 27 febbraio e l’Europa League contro il Ludogorets fu la prima partita dei nerazzurri a porte chiuse. Lautaro Martinez ha segnato nell’ultima di Serie A che ha giocato a San Siro, il 26 gennaio con il Cagliari.

NELLA TESTA DELLA LU-LA – È passata una vita. Nelle ultime uscite, Lautaro Martinez e Lukaku sono rimasti a secco contro Napoli, Lazio, Juventus e ancora Napoli (ritorno di Coppa Italia) e le ambizioni nerazzurre si sono scontrate con la realtà. Dopo 115 giorni è tempo di riprendersi lo stadio di casa: c’è Inter-Sampdoria stasera. Sapendo che nella testa del belga e dell’argentino scorrono pensieri diversi.

RECORDMAN – Lukaku sta bene e sa che comunque vada l’attacco dell’Inter anche l’anno prossimo avrà lui come centro di gravità. È l’uomo più utilizzato da Conte e vuole chiudere una annata nerazzurra da record a livello personale. A Napoli è sembrato un po’ appesantito ma dopo il lungo stop ci poteva stare: i muscoli del gigante hanno preso giri per un’altra settimana. Stasera, Inter-Sampdoria, servirà per sbloccarsi e per migliorare un andamento già da super attaccante. Lukaku al momento è il debuttante nerazzurro che ha segnato di più negli ultimi 71 anni. Romelu riparte da 17 gol, uno in più di Ronaldo il Fenomeno (arrivato a 16 nel 1997-98), e davanti ha solo Giuseppe Meazza (25 gol nel 1929-30) e Stefano Nyers (20 nel 1948-49). Nel mirino ci sono anche i 25 gol segnati con l’Everton nella Premier League 2016-2017, il top in un campionato per il belga.

EQUILIBRIO DELICATO – Staccando lo sguardo dai record di Lukaku, non è difficile accorgersi che anche il compango di reparto sta vivendo un momento delicato. La missione di salvataggio di Conte ha come obiettivo Lautaro Martinez, sospeso tra la corte di Lionel Messi e un futuro ancora da scrivere in nerazzurro. Ma il numero 10 non può estraniarsi dal presente: ha bisogno di tornare una star, ha bisogno di una scintilla immediata. Anche perché se vuole il Barcellona non può permettersi di non vedere più la porta. Il ‘Toro’ è stato chiaro con Conte: raggiungere Messi è un sogno, ma l’impegno per l’Inter sino ad agosto non si discute. E il club è stato chiaro con il Toro: ci sono degli obiettivi ancora possibili, serve avere la testa concentrata soltanto sul campo. La risposta di Napoli non è stata quella che il mondo nerazzurro si aspettava: una partita sbagliata, però, ci può stare. Ma l’Inter non può aspettare il ‘Toro’ versione deluxe. Deve essere subito quello che nelle prime 26 partite ha segnato 16 gol e non quello dello zero nelle ultime 6. Altrimenti c’è Alexis Sanchez che spinge per meritarsi la riconferma. Stasera Inter-Sampdoria è già una prova d’appello.

